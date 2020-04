cuntegn

Attatga da luf a Surin - «Qua ha il luf effectivamain surpassà in cunfin»

A Surin en Lumnezia ha in luf sursiglì ina saiv da protecziun ed ha lura blessà duas nursas e stgarpà in tschut. Per Adrian Arquint, il manader da l'Uffizi da chatscha e pestga è in tal sa cumportar d'in luf betg tolerabel.