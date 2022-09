L'aua da Val che appartegn a Coca-Cola fa stentas per producir a moda durabla. Cun ses projects per reducir las emissiuns durant la producziun è l'Aua da Val innovativa e mussa era gugent quai. Sin la buttiglia sco era sin la pagina d'internet sa preschenta ella sco neutrala al clima.

Reducziun d'emissiuns è in engaschi da l'iniziativa dal clima

L'Aua da Val saja dapi onns vidlonder da reducir las emissiuns da CO2 tenor Patrick Wittweiler, il responsabel per la durabilitad tar Coca-Cola HBC Svizra. Las emissiuns che restan vegnian cumpensadas per uschia esser a la fin dals quints neutral al clima. Cumpensar emissiuns vegn fatg da la Coca-Cola cun investir en projects che gidian da reducir las emissiuns da CO2.

audio Producescha l'aua da Val neutral al clima? 03:52 min, ord Actualitad dals 21.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 52 Secundas.

Tge exact è manegià cun neutral al clima?

Per Lene Petersen, la responsabla per dumondas dal clima dal WWF, na saja quella definiziun da neutral al clima betg correcta. Neutral al clima saja ina fatschenta per cura ch'ella haja cuntanschì il stadi da «netto nulla». Quai vul dir ch'ella producescha a la fin dals quints naginas emissiuns, ni fitg minimas.

Coca-Cola e cun ella l'Aua da Val èn engaschadas tar la «Science Based Targets Initiative (SBTi)». Quella iniziativa è vegnida messa en pe suenter la conferenza dil clima a Paris avant 7 onns. Coca-Cola duess tenor quella esser davent da 2050 tar «netto nulla» cun sias emissiuns. Uschia è l'Aua da Val vinavant vi da chattar vias da reducir sias emissiuns. In project è per exempel d'avair buttiglias senza etichetta. L'auter fiss da transportar l'aua cun camiuns electrics.