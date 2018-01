Auto croda dasper Tersnaus sur 150 meters en ina val

L'um da 25 onns n'è per fortuna betg vegnì blessà - l'auto è vegnì donnegià totalmain.

Da manaivel da Tersnaus en Lumnezia è in automobilist sa disgrazià mesemna suentermezdi enturn las 15:20 sin la via da Val. En ina curva a sanestra è ses auto vegnì giud via e crudà sur 150 meters d'ina plaunca taissa giu. L'auto è la fin finala sa fermà en il letg da l'aua. Il manischunz da 25 onns n'è betg sa blessà.

Tenor la Polizia chantunala saja el sa deliberà sez or dal vrac e turnà sin via. Terzs hajan transportà el per controlla en l'ospital regiunal a Glion. L'auto è vegnì demolì dal tut.

