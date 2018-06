Tenor emprimas indicaziuns da la Polizia chantunala brischia in auto sur Breil.

Il vehichel è brischà or cumplettamain.

L'auto era sin la via envers l'Alp Quader sur Breil.

Sonda avantmezdi è in auto brischà ora sin ina via da funs sur Breil. Il manischunz ha constatà ch'i vegniva fim or dal motor. Tenor la polizia ha el arretà il vehichel immediat ed è sortì da quel, ensemen cun la dunna che sa chattava era anc lien. Curt suenter è l'auto brischà ora dal tut.

Sco il cumandant dals pumpiers da Glion, Gion Casaulta ha confermà envers RTR saja er il salvament da via stà al lieu.

RR novitads 18:00