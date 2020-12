«Binari 1» per la staziun a Glion

Avegnir per plazza da staziun

Ils teams d'architectura envidads avevan l'incumbensa da projectar ina surbajegiada urbanistica da la staziun. Quella ha tranter auter stuì sa cunvegnir cun il maletg dal lieu, resguardar l'utilisaziun, il traffic e la funcziunalitad a moda persistenta. La giuria ha tschernì unanimamain il project «Binari 1».

Legenda: Visualisaziun da la plazza a la staziun a Glion. MAD

Oriundamain era previs da preschentar el en in'exposiziun publica. Damai che quai na va uss betg, po in e scadin guardar a partir da damaun ina preschentaziun online sin las paginas d'internet da la vischnanca da Glion e da la Viafier retica.

Project «Binari 1» en detagl Custs totals vegnan stimads a 25 milliuns francs

2 bajetgs cun focus furmaziun e Viafier retica

Cubus vest: spazi per abitaziuns, biros e servetschs; cubus ost: spazi per il Center da furmaziun Surselva

En tut ina surfatscha da radund 6'400 meters quadrat

Garascha sutterrana cun radund 65 parcadis

Per pudair realisar il project «Binari 1» sto en in emprim pass vegnir definì ed elavurà in project da construcziun. Medemamain vegn la vischnanca da Glion ad adattar il plan da quartier e la planisaziun locala sin il territori da la staziun. Ils 16 da matg 2021 vegnan ils da Glion lura a pudair votar en chaussa.