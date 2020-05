La ustaria Larisch a Cumbel vegn ad avrir las portas proxim glindesdi. Per pudair servir la clientella da tschep durant il café da las nov han ils ustiers Cornelia e Stefan Arpagaus installà in vaider da protecziun. In avantatg saja stà ch’els haja gia giu duas maisas radundas, perquai possian uss maximal otg persunas baiver in café da las nov e discutar cun pudair tegnair las distanzas necessarias, di l'ustiera Cornelia Arpagaus.

Prendi ora maisas per tegnair las distanzas

Sin la terrassa pon els tegnair en tut las distanzas necessarias senza reducir il dumber da las maisas. En l’ustaria hajan els perquai prendì davent ina, duas maisas e uschia possian els tegnair en las distanzas. Uschia sajan els optimistics da pudair ademplir tut las perscripziuns. Perquai ch’els sajan sulet en dus vida lavurar na vegnian els betg a trair en guants e metter si mascras. Els possian adina lavar ils mauns ed igiena dals mauns saja gia avant la crisa da corona stà ina da las premissas principalas per ina buna ustaria, di Cornelia Arpagaus.

Optimissem è impurtant e necessari

Ils osps da tschep vegnian segir a vegnir gia da las nov a baiver in café ni a gentar. Els hajan era gia in'empustaziun per la saira. Quella saja vegnida per mail e quai haja fatg grond plaschair, perquai ils osps haja scrit ch’els veglian cumenzar cun els era suenter la crisa da corona, di Cornelia Arpagaus.