Ruaus è il pli impurtant per ils avieuls l’enviern

Durant l’enviern è la lavur da l'apicultur restrenschida sin simplas lavurs ruassaivlas, quai di l'apicultur da professiun Martin Flepp. Ils avieuls ruaussan durant la stagiun d’enviern ed els basegnan era quest ruaus.

Fin uss bun enviern per avieuls

Sco l’apicultur da Mustér di saja quest onn stà in fitg miaivel enviern. Quai saja bun per ils avieuls. Tuttina n’hajan ins durant ils mais da december e schaner quasi betg vesì avieuls a sgular. Durant las emprimas emnas dal favrer hajan els dentant cumenzà a vegnir cun pollen ed era cumenzà a sa multiplitgar, pia a far gnieu.

Reservas da mel d’avieuls pli pitschnas che normal

Las reservas dal mel d’avieuls – il product principal da l'apicultur – sajan stadas suenter la stad passada en urden. Era sche la primavaira passada e cunzunt il cumenzament da la stad na sajan betg stads optimals, hajan ils avieuls purtà en mel fin la fin da fanadur, quai che na saja betg usità. Uschia hajan ins pudì racoltar bain, e cumpensar las sperditas da la primavaira e dal cumenzament da la stad. Ma durant ils martgads da Nadal e dad auter gener che Martin Flepp visita gia dapi plirs onns saja la vendita stada fitg buna, uschia ch’el haja en cumparegliaziun cun ils onns passads ina pli pitschna reserva.

