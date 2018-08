La societad gestiunaria Ju-Air ha confermà ch'in aviun dal tip Junkers Ju-52 è crudà giu al Piz Segnas. Era la polizia chantunala aveva confermà envers RTR ch'in aviun saja crudà giu al Piz Segnas sur Flem. Las forzas da salvament sajan en acziun – quai cun trais helicopters civils e dus helicopters da la Rega. Il lieu d'accident sa chattia sin la vart dal vest dal piz sin ina autezza da 2'540 meters e vegnia observà durant la notg, scriva la polizia via twitter.

Sco SRF rapporta ha l'aviun dal tip Junkers JU-52 plaz per fin a 17 persunas. L'Uffizi federal per il traffic aviatic ha ordinà per il territori in scumond da sgular.

Legenda: In dals aviuns dal tip Junckers Ju-52 durant ina exposiziun da l'armada svizra il 2016. Keystone

RR novitads 20:00