Avunda parcadis per «Der Berg bebt»

Per l’emprima giada è l’open air da schlagher «Der Berg bebt» a Flem. La chasa da parcar da las pendicularas da Flem n’exista betg pli. E tuttina hai avunda parcadis.

«Der Berg bebt» è in open air da schlagher che carmalava enfin 15'000 persunas a Flumserberg. A Flem vegn spetgà be radund 5’000 visitaders, uschia Manuela Kistler la managera d'events da stad tar Flem/Laax/Falera. Quai saja sco cumenzar da l’entschatta.

Avunda parcadis

Ils organisaturs han procurà per 1’500 parcadis per visitaders, per gidanters, per VIPs. Quests parcadis èn a Flem, a Laax ed a Falera, pia en la regiun, dentant betg datiers da la pendiculara da Flem. Igl è dentant organisà bus che transportan tuts en il dretg lieu. E sch’ils parcadis na tanschessan betg, lura datti anc parcadis a Domat u a Trin.

RR actualitad 07:00