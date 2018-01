Bajetgs vids èn in problem per ils purs

La PCD Cadi ha organisà ina discussiun da podium cun il tema «Aclas- svilup u decadenza?». Punct da partenza è l'iniziativa dal chantun inoltrada en il cussegl dals chantuns che vul pussibilitar la midada d'intent per bajetgs ordaifer la zona da bajegiar. L'interess è stà grond. Rodund 150 persunas èn stadas a Danis.

Mantegnair u laschar crudar ensemen

Reto Crameri, ch'è l'iniziant da questa iniziativa è persvas ch'igl è meglier sch'ils bajetgs vegnan mantegnids e duvrads. Betg la Confederaziun, mabain ils chantuns duain pudair decider tge ch'è lubì ordaifer las zonas da bajegiar. Mintga chantun haja numnadamain auters basegns. Ch'i na vegn betg ad esser uschia che tut ils bajetgs daventan abitadis quai saja sa mussà gia oz, nua ch'i dettia gia questa pussaivladad da transfurmar edifizis caracteristics per la cuntrada en abitadis. En questas zonas sajan mintgamai be paucs fatg diever da questa pussaivladad, di Reto Crameri.

Pauc plaschair da l'iniziativa per schluccar la lescha ha Raimund Rodewald da la Fundaziun svizra per la protecziun e la tgira da la cuntrada. El di cler e bain ch'ins veglia pli gugent laschar crudar ensemen ils bajetgs e laschar reconquistar la natira quest spazi che da mantegnair e far londeror abitadis zuppads davos la fatschada da clavàs vegls.

Ed ils possessurs?

Pertutgads èn cunzunt purs. Cun lur stallas grondas na dovria betg pli ils clavàs ed uigls repartids dapertut enturn. U ch'els èn memia pitschens, be mal accessibels u correspundan betg a las normas. Investir daners en bajetgs che na pon betg vegnir duvrads na pon ils purs betg, er sch'i fetschia mal da vesair co ils bajetgs crodan ensemen. Sch'ins pudess vender per laschar bajegiar ora els ubain era far sez quai e laschar a tschains fiss tenor els lucrativ. Il laschar a tschains procurass per novas entradas e fissia ina schanza hai num.

Legenda: Clavà che va en decadenza. RTR, Erwin Caduff

Iniziativa dal chantun

Perquai che quests bajetgs na vegnan betg nizzegiads e van savens en decadenza ha il Cussegl grond inoltrà in'iniziativa dal chantun a Berna per schluccar las prescripziuns. Quella è vegnida refusada dal Cussegl dals chantuns. Persuenter è vegnì lantschà ina moziun che va en la medema direcziun. Il Cussegl naziunal decida davart l'iniziativa dal chantun e davart la moziun en la sessiun da primavaira.

