La banca Raiffeisen Cadi noda in gudogn da 516’000 francs, in plus da 0,6% ed in augment en il rom dals ultims trais onns. Sco ils responsabels scrivan en il rapport annual è la summa ipotecara creschida per 2,3% sin radund 451 milliuns francs. Il retgav da fatschenta saja creschì per 7,9% sin 300’000 francs quai che saja legraivel, scrivan ils responsabels. Il gudogn vegn per gronda parts mess da la vart per la reserva legala.

Nagina saira tradiziunala da Raiffeisen

Enconuschenta è la banca Raiffeisen Cadi cunzunt per sias sairas en la halla dal center da sport e cultura a Mustér. Quella occurrenza ch’attira mintg’onn ina gronda fulla da persunas n’ha quest onn pervi dal coronavirus betg pudì vegnir organisada. Uschia vegnan las decisiuns prendidas a scrit ed ils societaris cooperativs survegnan ils documents correspundents a scrit, scrivan ils responsabels da la banca Raiffeisen Cadi.