Barbara Candinas posseda dapi mez avrigl dus pievels avieuls da la rassa «Carnica». En il decurs dals ultims mais èn ils avieuls daventds ina tscherta passiun per la dunna da Sumvitg. Cumenzà cun la scolaziun sco apicultura al Plantahof a Landquart ha ella dentant gia l'onn passà.

Adina cun unifurma cumpletta

Cuntrari a blers n'ha ella betg in avieuler, mabain chistas da lain, uschenumnads magasins d'avieuls. Sche la dunna da 56 onns va tar ses dus pievels ch'èn gist sper stalla, lura tira ella adina en il vestgì alv da protecziun. Barbara Candinas è unifurmada e protegida da chau fin pe. Ella gnanc sappia, sch'ella saja allergica cunter avieuls, raquinta ella. Perquai giaja ella la via segira.

Quants avieuls che sgolan en e sper ses magasins, na sa la dunna da Sumvitg betg. I saja en mintga cas dieschmillis. L'avieuI è in insect che fascinescha l'apicultura nova.

Ils avieuls na dovran betg il carstgaun per viver, ma nus duvrain l'avieul per viver.

L'entir organissem da l'avieul saja fascinant, raquinta ella. Studegià da far la scolaziun sco apicultura haja ella adina puspè ils ultims onns. L'onn passà èsi lura vegnì concret. «Jau tschertg adina puspè novas sfidas». E cunquai ch'ella maina in «Bed and Breakfast», saja quai er insatge spezial, ch'ella possia en il futur dar mel d'avieuls frestg als giasts.