Baselgia claustrala è serrada per prest dus onns

Suenter la restauraziun da la fatschada sid ed ost da la baselgia claustrala vegn ussa l'intern restaurà. Questa restauraziun pretenda flexibilitad dal convent. Pertge durant quest temp n'è la baselgia betg accessibla.

La baselgia resta serrada per servetschs divins e visitaders fin ils 11 da november 2019 pervi da la restauraziun.

Il convent guntgescha en la baselgia da Nossadunna e la cripta da S. Placi durant quest temp.

Las festas grondas sco S. Placi vegnan celebradas en la baselgia parochiala da Mustér.

L'ultima restauraziun da la baselgia è stada il cumenzament dal 20avel tschientaner.

Esser flexibel

Il convent po guntgir per far lur servetschs divins e funcziuns dal mintgadi en la baselgia da Nossadunna ubain era en la cripta da S. Placi, declera l'avat Vigeli Monn. Per las festas grondas sco S. Placi dovria quai dapli coordinaziun ed era ponderaziuns nua plazzar scolars, chor e tut ils parochians. Ins haja era fatg ponderaziun sch'ins veglia transmetter il servetsch divin ordavert ubain era en halla Cons per uschia pudair dar plaz a tut la glieud.

Hosps vegnan infurmads

Ponderaziuns hajan ins era fatg pertutgant ils visitaders da la claustra. Tenor avat Vigeli vegnia drizzà en ina stanza cun infurmaziuns, purtrets ed films per ch'ils visitaders hajan uschia in'idea co la baselgia vesa ora. Ultra da quai haja la claustra lascha sviluppar ina applicaziun per telefonins e tablets cun questas infurmaziuns.

Dovra bler plaz

Actualmain vegn la baselgia svidada. Vul dir tut quai ch'è movibel vegn prendì ora. Latiers tutgan era ils bancs. Nua ir cun quai saja era stà ina sfida, declera avat Vigeli. Per l'ina hajan ins cumprà il spital militar. Là possian ins deponer bler urden durant la restauraziun. Ma ils bancs da la baselgia sajan memia lungs, quels na possian betg enturn ils chantuns en quai edifizi sutterran dal militar. Perquai sajan quels vegnids plazzads en lur bogn cuvert che na vegn dapi blers onns betg pli duvrà.

La restauraziun da l'extern e l'intern da la baselgia claustrala custa ferm 15 milliuns. 1,6 milliuns mancan anc. Quels vul la claustra da Mustér anc recaltgar per uschia era pudair far la restauraziun cumpletta da la baselgia sco planisà.

