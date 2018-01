Baselgia parochiala da Breil duai vegnir sanada

Per 1,35 milliuns francs duai la baselgia da Breil vegnir sanada il 2019. Anc n'han ins dentant betg tut ils daners per la sanaziun.

Il 1963 fin il 1965 è la baselgia parochiala da Breil vegnida engrondida. Salvà han ins il chor da la baselgia ed il clutger. La nav è vegnida stgarpada giu e furmada da nov per porscher plaz als parochians. 50 onns pli tard ha la baselgia dentant basegn d'ina sanaziun energetica, declera il president da la Plaiv Breil Dardin Danis e Tavanasa, Sep Cathomas. Cunzunt la fatschada nord saja exponida a la fradaglia e pateschia. En l'intern sa condensescha aua vid la paraid uschia che questa vegn naira entras in bulieu. Dar colur tegnia be mintgamai intgins onns declera Sep Cathomas. Era las fanestras ed il tetg basegnan novas isolaziuns.

360'000 francs mancan anc

Var in milliun francs dals custs da sanaziun èn gia avant maun. La plaiv sezza metta a disposiziun 400'000 francs. La baselgia chantunala catolica sustegna la sanaziun cun var 260'000 francs, e da la tgira da monuments quintan ins survegnir 200'000 francs. Damai ch'i pertutga cun il clutger baselgia ed il conturn era la vischnanca vegn era quintà che lezza sa participeschia cun 100'000 francs.

Ils 360'000 francs che restan quintan ins da pudair cuvrir cun far tschertas acziuns, sco per exempel cun vender simbolicamain fanestras ubain era cun vender vin. Ulteriuras acziuns per recaltgar ils daners vegnian a suandar, di Sep Cathomas. Simpel na vegnia quai dentant betg ad esser ed i dovria blera lavur. La sanaziun duai cumenzar il 2019 suenter Pasca ed esser a fin sin la perdunanza mez avust.

