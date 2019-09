cuntegn

Biblioteca Lumnezia - Novas localitads duain carmalar nova clientella

Las lavurs da construcziun vid la biblioteca en las localitads da l'anteriur Volg van plaunet a la fin. Là è la nova biblioteca bain visibla e per la bibliotecara n'avessi betg dà in meglier lieu. L'architect responsabel per la renovaziun è Gion A. Caminada.