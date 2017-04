Bieraria da Flem – nov dad Appenzell

A partir da la fin settember lascha la Aktienbrauerei Flims Surselva SA producir lur bieras da la Brauerei Locher SA ad Appenzell.

Sco Beat Glaus, il president dal cussegl d’administraziun e manader da fatschenta declera en ina communicaziun a las medias, vegn la biera da Flem producida a partir da la fin settember ad Appenzell da la Brauerei Locher SA.

Il motiv per quella midada èn ils custs. Per ina bieraria pitschna saja fitg grev da lavurar rentabel. Ils custs da mantegniment e da pajas sajan fitg auts e strusch da cuvrir mo cun las entradas da la vendita da biera. Senza il restaurant Brau-Keller che fa part da la bieraria na fiss i betg stà pussibel da surviver uschè ditg, uschia Beat Glaus. Grazia a quella midada dal lieu da producziun vul Glaus schizunt engrondir il restaurant e nizzegiar las localitads da producziun per il restaurant.

Nagin maister bierer pli

La midada dal lieu da producziun munta era, che il maister bierer Jörg Kambach perda sia plazza. Tenor Beat Glaus ha el dentant gia chattà ina nova plazza en il chantun Glaruna. Enfin che la bieraria ad Appenzell surpiglia la producziun fin settember vegn la biera da Flem anc producida dal giuven bierer Edy Benzer.