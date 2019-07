A Mustér è surtut il badalestg giapunais, il «Japanischer Staudenknöterich» in problem. La chaglia ch’è ina neofita invasiva crescha entaifer in onn per radund 4 meters. Gia avant tschintg onns avain nus accumpagnà il responsabel per il cumbat da neofitas en la vischnanca da Mustér Simon Cathomen durant lavurs per cumbatter la chaglia invasiva.

La lavur cuntinuescha mintg’onn

Ina da las spezialitads dal badalestg giapunais è che las ragischs moran durant l’enviern e quai ha l’effect che spundas pon uschia vegnir destabilisadas. Uschia èsi necessari d’allontanar las neofitas. Ina metoda che ha per part gì success è da cuvrir ina surfatscha cun in plastic uschia che las chaglias na survegnan betg pli glisch ed oxigen. Ma questa metoda na po betg vegnir fatga dapertut. Alura hai num allontanar las chaglias a maun e sbuglientar las ragischs cun vapur.

Finamira è clera – allontanar las neofitas

La finamira dal chantun è d’allontanar las chaglias invasivas. Quai saja era la finamira qua a Mustér conceda Simon Cathomen. Cun la midada dal clima e cun temperaturas pli chaudas sa derasan dentant ils neofits anc pli fitg. Uschia chaschunian dasper il badalestg giapunais (Japanischer Staudenknöterich), era la darsvenna gigantica (Riesen-Bärenklau), la pertga d’aur (Goldrute) e la balsamina cun glondas (Drüsiges Springkraut) problems.

Per far tut questas lavurs preventivas cunter neofitas impunda la vischnanca da Mustér radund 100 uras ad onn. Era survegnan tut las vischnancas sustegn dal chantun da persunas che prestan servetsch civil.

RR actualitad 11:00