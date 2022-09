cuntegn

Biografia - Laschar reviver l'istorgia da Gion Antoni Derungs

La musicologa Laura Decurtins ha scrit ina biografia musicala sur dal cumponist Sursilvan. Cun la biografia vul ella cuntanscher che tuts pon sa far in maletg dal cumponist da renum ch’è mort avant prest 10 onns. La biografia cumpiglia er in register da tuttas chanzuns cumponidas.