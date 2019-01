La naiv dals davos dis procura per pulita lavur. Ina gia che quella è ord via èsi da sprizzar la pista enfin che quella è praticamain in chanal da glatsch. Pli dira che la pista e tant meglier, di Gian Cathomas, in dals pilots dal Club da schliusas Breil. Sche la pista è dira e cumpacta na saja ella era betg uschè malsegira.

Tenor Andrin Cavegn, il president dal Club da schliusas Breil, saja quasi tut pront per il di da cursa. Ussa vali anc da lavurar vid ils davos detagls.

Legenda: Trais curridurs en ina schlieusa. RTR, Andreas Wieland

Cun 70 kilometers l'ura

Radund 160 persunas van lura la sonda, ils 12 da schaner, a la partenza sur il vitg da Breil. Durant ch’ins sesa sulet en ina scarsola sesan gist trais persunas sin ina schlieusa da corns. E quellas marschan lura cun passa 70 kilometers l'ura dal chanal giuadora. A fin va il di da cursa lura cun ina stupenta festa che na dastga sa chapescha er betg mancar.

