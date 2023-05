Impressiuns da l'Agrischa

Passa 30 furmaziuns da tut gener èn da la partida tar il til. Il til sa metta en viadi. La charrotscha dal Gotthard passa tras Glion. Il team en cuschina procura per aua en bucca e venters plains. In davos tagl qua e là. En il salun da bellezza da vatgas. Er RTR è al lieu – tranter auter cun in bus d'emetter sco er cun in stan d'infurmaziuns e gieus. Sil martgà da l'Agrischa. Sin ils visitaders e visitadras spetgan temperaturas agreablas. Ina pausa sur mezdi? Lura è la tenda da festa il megler lieu. Questa fin d'emna spetgan ils organisaturs enturn 15'000 visitadras e visitaders.

Durant la fin d'emna è vegnida mussada a Glion l'entira paletta purila: davent da las vatgas da latg, vatgas-mamma, chavals, chauras enfin nursas. Il punct culminant per il public è tenor ils organisaturs il til da festa da la dumengia. Quel ha er attratg la pli blera glieud. Plinavant era quest'onn per l'emprima giada in chantun ospitant da visita a l'Agrischa– numnadamain il chantun Uri.

audio Facit final dal president da l'OK, Curdin Capeder 12:50 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 12 minutas 50 Secundas.

La proxima Agrischa è planisada quest onn che vegn en la regiun Partenz/Tavau.

La «Miss Agrischa» ha num Aita

Legenda: La nova «Miss Agrischa»: Ils giurors han tschernì Aita sco pli bella vatga da la Surselva: MAD

Durant la festa è vegnida premiada la pli bella vatga. Ils experts han tar questa ediziun tschernì la vatga «Aita» sco nova Miss Agrischa. Per il possessur, Simon Cathomas, è quai natiralmain ina grond'onur.

audio Intervista cun Simon Cathomas, possessur da la Miss Agrischa 01:36 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 36 Secundas. audio Paul Caduff, in dals responsabels, davart ils animals da latg 03:18 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 18 Secundas.

Impressiuns dal til

La dumengia damaun aveva cumenzà cun in til tras il vitg. Passa 30 uniuns e furmaziuns èn passadas, accumpagnà da bleras aspectaturas ed aspectaturs, tras Glion.

audio Sin il dies d'ina vatga tras il til da l'Agrischa 02:19 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: rtr laschar ir. Durada: 2 minutas 19 Secundas. audio Davosas preparaziuns per il til tras Glion 04:21 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 21 Secundas.

Dumengia: Il di da las nursas e chauras

Fertant che las vatgas han gì lur concurrenzas in sonda, è la dumengia il di da las nursas e chauras. Da la partida era er la tratga da nursas dad Irene Bundi. Quella datti dapi il 2009 ed igl è la suletta en Surselva. En l'intervista ha ella discurrì davart avertamain davart sfidas e davart in enviern fitg difficil, nua che bleras nursas èn vegnì sin il mund cun defurmaziuns. La dumengia ha da dunna da Vuorz dentant pudì celebrar. Ella e ses um Bruno survegnan il premi per il meglier manaschi da tratga da nursas dal Grischun.

audio Irena Bundi survegn premi per la meglra tratga da nursas 04:15 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 15 Secundas. audio Irena Bundi davart sfidas e difficultads en la tratga da nursas 07:40 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 7 minutas 40 Secundas.

A l'Agrischa è er il tema protecziun da muntaneras stat en il center. Sin in prà han ils visitaders gì la pussaivladad da mirar e contemplar ina muntanera da chauns da protecziun.

audio Ils chauns da protecziun a l'Agrischa 03:46 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 46 Secundas.

Agrischa per ils pitschens

In ulteriur magnet ch’ha procurà per ina tenda plaina era l’occurrenza per uffants. 22 uffants han preparà ed ornà lur animal preferì. Mintgin ha lura preschentà ina curt’istorgia, in verset u ina chanzun vitiers. In schatg da quell’occurrenza pudais tadlar qua.

audio Olimpiada d'uffants a l'Agrischa 03:40 min, ord Actualitad dals 30.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 40 Secundas.

audio L'occurrenza per ils pitschens 01:39 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 39 Secundas.

Culinarica e spezialitads dal chantun Uri

Per che nagin patescha fom durant la faira eran pronts plirs grils. Cun Marcel Albin, in da quels ch'è stà davos il gril e che procura che las liongias da brassar survegnan la dretga embrinida, avain nus discurrì durant la sonda.

audio Live ord la cuschina da la festa 03:46 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 46 Secundas.

Per l'emprima giada è sa preschentà in auter chantun svizzer a l'Agrischa. Il chantun Uri è stà preschent cun differents stans nua ch'el preschenta la vista agricula uranesa. Era al til han fatg part differentas gruppas dal chantun Uri.

audio Chantun d'osp Uri e sia culinarica 04:18 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 18 Secundas. audio Emprima giada in chantun ospitant: Tuttas varts sa mussan cuntent 08:14 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 8 minutas 14 Secundas.

Live or dal bus d'emetter

RTR era tut la fin d'emna al lieu e rapporta per part live da e sur da l'Agrischa. En il bus dad emetter han tranter auter prendì plaz Ciril ed Ivo Arpagaus da Cumbel. Els han ina tratga da vatgas da latg ed ina tratga da pulschains (betg giaglinas). En il discurs cun RTR han els tranter auter discurrì davart la surdada. Il fegl, Ivo Arpagaus, surpiglia il manaschi da ses bab. Cun ses 50 onns surpiglia el da nov la rolla da famegl.

audio Discurs cun Ivo e Ciril Arpagaus 12:11 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 12 minutas 11 Secundas.

Senza ellas na vai betg sin il manaschi: Tant Ursula Deflorin sco er Sandra Gulli èn puras che surpiglian pliras rollas. En l'intervista cun RTR han ellas raquintà davart l'esser pura, las sfidas e co ch'ellas èn vegnidas tar quel mastergn.

audio L'intervista cun Ursula Deflorin 11:39 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 11 minutas 39 Secundas. audio L'intervista cun Sandra Gulli 12:58 min, ord Actualitad dals 29.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 12 minutas 58 Secundas.

Er il Cusseglier guvernativ e manader dal Departament d'economia, Marcus Caduff, ha visità l'Agrischa. Tenor el saja l'Agrischa ina buna plattafurma per infurmar davart l'agricultura e per promover la chapientscha per sias sfidas.