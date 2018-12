La destinaziun turistica da Sedrun-Mustér ha la stad passada nudà 36,2% dapli pernottaziuns ch’anc avant in onn. Quai ha l’Uffizi per economia e turissem communitgà. Il motiv principal saja la bella stad cun temperaturas chaudas.

Sco la directura da Sedrun Mustér Turissem Simona Barmettler ha ditg sajan surtut las temperaturas chaudas il motiv daco che dapli giasts sajan vegnids en la regiun. Uschè temperaturas chaudas procurian che dapli persunas fugian si en las temperaturas empernaivlas en las muntognas. Ma era la situaziun geografica situà gist dasper dus pass haja segir era in effect positiv sin las pernottaziuns.

Plazzals sco attracziun

Ils plazzals gronds da la colliaziun dals territoris da skis haja dentant segir era contribuì a las bunas cifras. Uschia saja la regiun stada pli preschenta en las medias. Ma uss stoppian ins empruvar da vegnir anc pli preschent e da generar dapli osps era en vista a las purschidas novas. Perquai metta Sedrun Mustér Turissem era in dals focus sin las medias socialas, cun ina purschida sin «Instagram» e cun uschènumnads «Influencers», ha ditg Barmettler.

Hotelier è cuntent cun stagiun da stad

Legenda: Curdin Brugger il hotelier dal Krüzli a Sedrun. RTR, Gionduri Maissen

I saja stà da vesair dapli persunas sin via la stad passada ed uschia possian ins segir dir che l’entira vallada haja profità da las temperaturas autas e la bell’aura, di il hotelier dal «hotel Krüzli» Curdin Brugger. Era ses hotel haja gì tut en tut ina buna stad. Ma da patratgar dattan a Brugger ils pretschs, uschia dettia purschidas che na possian betg cuvrir ils custs d’ina chombra e quai na saja a lunga vista betg in svilup legraivel. Era ord il motiv ch’i saja impurtant per mintga manaschi da pudair investir en renovaziuns per porscher al giast chombras u restaurants moderns. Brugger emprova da sia vart da chattar nischas. Ma mintgin stoppia sez vegnir activ, accentuescha il hotelier.

