Suenter ses viadi en l'Australia ha Livio Vincenz cumplettamain midà ses stil da viver. Nov onns pli tard ha el in corp furmà ed è sa participà tranter auter a campiunadis da bodybuilding a Basilea e Schaffusa. L'um d'Andiast declera ses svilup immens.

Livio Vincenz – in rumantsch lascha giugar las musclas

L’istorgia da Livio Vincenz sco «bodybuilder» ha cumenzà avant nov onns. Numnadamain suenter ses viadi en l’Australia. Suenter quels paucs mais ch’el ha passentà il 2010 en l’Australia aveva el numnadamain prendì tiers sur 10 kilos.

Legenda: Livio Vincenz avant 9 onns. MAD

Tuts schevan che jau haja prendì tiers in pau. E lura hai jau entschet dad ir en il fitness.

Cura ch’el è returnà en Svizra han era ils amis e la famiglia remartgà ch’el haja prendì tiers. Quai è lura stà il punct da partenza per ses svilup corporal remartgabel.

Trair in stritg final

Dapi quest mument ha a l’um ch’è oriund d’Andiast fatg chommas. El ha cumenzà a far sport sin moda e maniera intensiva. El va tschintg fin sis giadas l’emna a far sport. Sper perder ils 10 kilos ha il sport en emprima lingia dà ad el in bun equiliber sper la scola e la lavur.

Cura ch'igl è ì encunter l’occurrenza a Basilea èsi stà da trenar duas fin trais uras a di.

L’onn passà è el schizunt sa participà ad in campiunadi da «bodybuilding» a Basilea e Schaffusa. Ses engaschi ha valì la paina. Là ha el fatg il sisavel plaz.

Legenda: Livio Vincenz preschenta ses corp al campiunadi da bodybuilding a Basilea. MAD.

El n'haja mai laschà s'influenzar dals «Influencers» sin Instagram. Entant ha el sez passa 5300 followers. El na descrivia dentant sasez betg sco «Influencer».

Savida da cuschinier

El ha gist finì giu ses bachelor en economia a Winterthur. Avant ha el fatg in emprendissadi sco cuschinier e la scola d’hotellaria. Questa savida da cuschinier ha gidà el da sa nutrir endretg. Er sco «bodybuilder» dovri in’auter nutriment – products cun bler protein sco per exempel charn da giaglina. I dastga dentant era esser insatge auter sco per exempel verduras, pasta u favs. Sper midar il nutriment ha el midà il stil da mangiar.

Avant hai jau mangià enturn 2'500 calorias ed ussa circa 4'500 calorias per di.

Cun agid d’in coach ha el emprendì ch’in «bodybuilder» dovra bler dapli energia ch’in uman en media. Livio Vincenz cusseglia a tuts che vulan era bajegiar si musculs da metter a sasez finamiras cuntanschiblas. Silsuenter duajan ins dar tut per cuntanscher quellas, malgrà ch’ins ha da bandunar sia zona da confort.

RR actualitad 08:00