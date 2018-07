Las temperaturas da fin a 30 grads carmalan ils osps en ils bogns en l’entira Svizra. Quai era a Glion. Ma sco il schef dal bogn Aziz Cheikh di hai anc plaz, cunzunt per indigens.

Aziz Cheikh maina il bogn avert a Glion dapi 14 onns. Cura ch’el haja cumenzà qua a lavurar, alura eran d'in bel di fin a 1'600 persunas en il bogn. Ma quai haja sa midà. Per part haja quai da far cun ils lais pitschens che sajan vegnids construids en pliras vischnancas ils ultims onns, ma era cun il muntagnard. L'element aua na saja betg l'element preferi dal muntagnard, di Cheikh cun in surrir.

Legenda: Il schef dal bogn Aziz Cheikh, cun la guardiabogn e la collavuratura da l'entrada. RTR, Gionduri Maissen

Ils osps fidaivels vegnan avant ch’il bogn avra

Ina gruppa da pensiunads spetga mintga di, pia da tutt'aura e da tut las temperaturas, gia avant ch’il bogn avra sias portas. Quels apprezieschian da vegnir a nudar avant che l’entira fulla vegnia. E d'in di cun fin a 30 grads vegnan fin a 1’200 persunas a Glion en il bogn avert.

Aua speziala da Grander

Il sistem d’aua da Grander ch’il bogn avert a Glion ha dapi il 2001, è in sistem da lavurar si l’aua. Cun quest sistem vegn evità ch’il schef dal bogn sto metter en bler clor en l’aua. L’aua dal bogn a Glion n’ha uschia betg en uschè bler clor sco auters bogns, nua ch’ins savuria il clor gia da lunsch, di Cheikh.

RR actualitad 07:00