La varianta cun bajegiar in bogn stgaudà ordavert ed ina ruschnera per uffants, ubain la varianta mo cun sanar il bogn existent? Cun questas duas variantas sa fatschenta il cussegl da vischnanca da Tujetsch ils 27 da mars.

Varianta luxuriusa cun 8 milliuns francs

Il bogn ordavert e la part per ils uffants custass tranter 8 ed 8.5 milliuns francs. In stuess midar l’entira tecnica. E mo la ventilaziun nova chaschunass custs dad 1 milliun francs, declera il president da la cumissiun da bajegiar il bogn Guido Monn. Questa varianta duvrass era blera energia, concret tant sco per exempel il vitg da Rueras che dumbra passa 200 chasas.

Varianta simpla cun 5 milliuns francs

Perquai vegniss plitost la varianta da mo sanar il bogn en dumonda, manegia Guido Monn. Quella custass ca. 5.5 milliuns francs e prevesa era da renovar la fatschada, las fanestras e la gardaroba. Vitiers fiss da remplazzar la tecnica e dad adattar la cassa e l’ustaria.

Il bogn Sedrun è vegnì avert l'onn 1971. Ils onns passads ha el chaschunà deficits a la vischnanca da Tujetsch.

