La planira sur Flem a Bargis è cuntanschibla a pe u cun il bus local. Ina loipa per mintgin envida da far ina runda.

Il viadi da Flem a Bargis è in eveniment. Cura ch’ins passa l'ultima staziun uffiziala a l'ur dal guaud, cumenza l’aventura. La via da guaud è stretga e cuverta da naiv. Il mument saja quai dentant tut normal e betg pretensius u privlus, manegia Rico Schlosser che maina ils autos gronds regularmain a Bargis. Il pli grond privel saja cura ch’i cumenzia a naiver ed i sa furmia in flutsch sin via, di il manischunz da camiun che fa sco professiun principala il pur ad Andiast. Ma mintgin na veglia betg far questa ruta, di era il manader d'AutoDaPosta a Flem, Fredy Schlosser.

La primavaira hai adina ina pala en l’auto per rumir la naiv che vegn en via.

Arrivads a Bargis èsi ruassaivel

Suenter il viadi a Bargis èsi surtut il ruaus ed il Crap da Flem che fascineschan. La ruta da passlung è er adattada per principiants ed ha ina distanza da set kilometers.

Las muntognas ch’èn uschè da strusch. La natira cun il guaud. Las pitschnas chasinas da lain ed il ruaus, quai è la fascinaziun da Bargis.

Las persunas sa repartan sin la loipa, uschia ch’ins ha il sentiment dad esser persul, di ina dunna che viva a Trin. Er saja bel, ch’ins possia uschia fugir in zic dal travasch a Trin, nua ch’ins sentia che dapli persunas fan uss passlung. Per ina dunna ed in um che possedan dapi 30 onns ina abitaziun a Flem è Bargis il pli bel lieu da la regiun.