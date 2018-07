Musica sto divertir da far e da tadlar.

Il vitget Cuort (Meierhof) a Sursaissa è inundà da musica: I tuna en las streglias e surtut enturn il plaz da scola audan ins musica or da fanestras e portas avertas e serradas. Quai munta che la Brass Band da giuvenils grischuna è sco mintga onn puspè en vischnanca – u che l'emna da camp ha cumenzà.

Oz a Sursaissa, damaun en il Grischun

Quest camp datti dapi 30 onns, naschì è el or dad in basegn da pudair sa barattar cun musicists da l'entir chantun. La finala è quest camp daventà in camp d’innovaziun che dat impuls a l’entira scena da brass e che derasa innovaziun era en las musicas dal vitgs.

Era quest onn datti il venderdi a Sursaissa e la sonda ad Alvagni in concert nua ch’ils giuvens musicists e musicistas mussan tge ch’els han emprendì durant quest'emna en il camp a Sursaissa.

Brass Band da giuvenils grischuna Dapi 30 onns s'inscuntran talents da musica per sunar e profitar da l'instrucziun e direcziun da musicists professiunals. Qua, il link avra en ina nova fanestra fan els lur diari dal 2018.

