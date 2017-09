Breil: A Chischarolas vegn il Flem pli plaun

Ils 11 da settember avantmezdi han las lavurs a Chischarolas entschet. I sa tracta dad in project da l’uniun da pestgaders Pardiala che l’uffizi chantunal da chatscha e pestga ha lubì.

Il project per midar il flum Flem (che vegn ord la Val Frisal) pertutga in tschancun da ca. 200 meters a Chischarolas. Sco emprim han ins stuì empruvar da pestgar ora ils peschs. Quai fetschian els per evitar ch’ils peschs vegnian blessads, cura che las maschinas cumenzan a lavurar, ha Roland Tomaschett da l’uffizi chantunal da chatscha e pestga ditg. Mo la finala han els pestgà nagins peschs. Il motiv saja che l’aua dal flum saja memia sperta ed ils peschs na chattian betg in plaz da star.

Dar dapli spazi als peschs

A Chischarolas vul ins far dus vaus per il flum cun ina insla entamez, sco l’inschignera da construcziun dal biro Eichenberger Revital SA, Marti Richter, declera. I dettia era lieus, nua ch’ils peschs possian metter ova.

Per la natira e per ils peschs

Era intgins pescadurs da l’uniun Pardiala èn stads preschents, tranter auter Tadeus Cathomas. El cumbattia dapi almain 5 onns per quest project; ed el saja led che quel vegnia finalmain realisà. I saja insatge per la natira e per ils peschs.

