Breil conserva naiv per proxima stagiun

Or da Actualitad video dals 01.04.2018.

Daco laschar luentar tut la naiv dal sulegl questa primavaira sche dat era la pussaivladad da spargnar ella per proxima stagiun? Cun quests patratgs èn las pendicularas da Breil vegnì sin in’idea. Inspirà da la destinaziun Tavau, che fa quai gia dapli 10 onns per ina loipa da passlung han era ils da Breil studegià, co ch’ins savess conservar la naiv sur la stad ora. La soluziun han els chattà davant porta. Il lai artifizial, sper la staziun da val.

Aua fraida ch'isolescha

L’idea è atgnamain fitg simpla, declera Eugen Friberg, il manader tecnic da las pendicularas Breil. Gia quest ‘enviern hajan ins svidà il lai artifizial per far plaz a la naiv. Radund 200’000 cubics naiv duain vegnir transportadas da las pistas en il lai. Per isolar quellas massas vegn la naiv pachetada en folia speziala e sigillada. A la fin vegn lura empleni puspè il rest dal lai cun aua. Cun quai che quell’aua vegn giu d’il glatscher dal Piz Frisal è la temperatura fitg bassa. I vegn fatg quint cun ina sperdita da mo 10% fin proxim atun. A Tavau sperdani radund 30% dal volumen cun lur metoda da conservar la naiv sut resgim.

Mesadad october, subit cur che las temperaturas èn puspè pli fraidas as vulan els lura puspè svidar il lai e cumenzar a preparar ina pista. La naiv dal lai duai tanscher per radund 5 kilometers.

Cun la conservaziun da naiv spargnain nus passa 200’000 francs.

Purschida exclusiva

Grazia la conservaziun da naiv po il territori da skis da Breil avrir proxima stagiun gia davent dal cumenzament da november sias portas. Quai ch'era enfin uss mo pussibel per territoris da skis ch'han pistas sin glatschers. Las pendicularas Breil speran cun quella purschida exclusiva, da gudagnar novs giasts. Era diversas equipas naziunalas da skis han gia mussà interess da pudair vegnir uschè baud a far emprims trenaments.