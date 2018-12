Dapi il 2008 han las pendicularas da Breil-Vuorz-Andiast organisà quest eveniment da freestyle. Uss veglian els midar il concept e porscher in eveniment surtut per famiglias, ha il directur Beat Zenklusen ditg ad RTR.

Il Surselva Jam carmalava cun ina summa da premis da 5’500 francs (plaz 1-3 en las differentas categorias) e premis natirals. Pervia dals premis vegnivan sportist da l’entira Europa a Breil, en media 200 participants. Sco il directur da las pendicularas da Breil-Vuorz-Andiast Beat Zenklusen di hajan els constatà ils dus onns passads ch'ils sportists externs vegnivan mo per incassar in premi e svanivan puspè. Quai n'haja gì in effect persistent per la destinaziun, surtut era sch’ins considereschia, che quai deva ina massa lavur da preparar ils sigls e che la concurrenza dal Surselva Jam era a fin suenter duas uras.

In eveniment cun 1'000 participants

Els veglian carmalar in public pli grond a Breil, di il directur da las pendicularas da Breil-Vuorz-Andiast. Vul dir: ils 2 da mars 2019 vegn organisà in eveniment surtut per famiglias cun il titel: «Alles fährt Ski». Il parc cun sigls vegn fatg pli lev. Ils sigls gronds na datti betg pli, per ch’ils uffants possian guidar quels cun far gieus; e part da quels gieus fa era in retg che viva en in chastè. Ins quinta che da quai da 1'000 persunas prendian part da quest eveniment.

