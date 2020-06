L’ustaria era enconuschenta per ina cuschina da gourmet e per in tschert luxus. E remartgablamain è quai era savens la reacziun da blera glieud cura ch’els audan che Selina e Tobias Lechmann surpiglian la «Casa Fausta Capaul». E per Selina Lechmann èsi cler ch’ina buna cuschina è part d’ina ustaria, uschiglio pon ins era star a chasa. Ma da recaltgar puncts da «Gault Millau» n’è betg la finamira. Mintgin che vegn duai chattar insatge sin la carta, era ina famiglia cun uffants ma era quel che vul tschanar insatge spezial, di la giuvna dunna ch’ha fatg la scolaziun da service, cuschiniera e suenter la scola da hotel a Turitg.

Da returnar en Surselva n’èra betg adina la finamira

Per la giuvna dunna da 28 onns e mamma d’ina figlia n’èra quai betg adina uschè cler ch’ella veglia puspè returnar en Surselva per manar ina ustaria. Ma per ses um ch’è creschi en la vischinanza da Lucerna, ch’ha dentant ragischs a Sumvitg, per lez era quai en tutta cas ina opziun e forsa era in siemi, di la nova ustiera. Ma cura che la «Casa Fausta Capaul» era a disposiziun n'han els dus betg stuì ponderar ditg, pertge Selina Lechmann ha adina detg, sche ina ustaria a Breil alura la «Casa Fausta Capaul».

Entschatta para gartegiada

Ed uschia è il pèr uss da chasa a Breil e para d’esser cuntent. E l’avertura da la chasa cun tradiziun para era d’esser reussida. Uschia èn las trais chombras cun 12 letgs occupadas e las maisas cun radund 30 plaz plainas. E la speranza è gronda che quai resta uschia. Pertge il temp da avrir ina ustaria n’è betg il pli ideal. Uschia èsi stà pli stentus da organisar tut en il temp dal coronavirus, di Selina Lechmann. Ma laschà starmentar n’ha il pèr betg. Il motto è sch’ins vegn da avrir e avair success en quel temp alura reussescha tut.