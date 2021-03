La vischnanca da Breil sto occupar da nov divers posts. Tant il president communal, Clau Schlosser, sco er in ulteriur commember da la suprastanza, Pius Monn, chalan suenter questa perioda d'uffizi. Quai annunzia la vischnanca en il «Fegl uffizial Surselva».

Er en il cussegl da vischnanca da Breil chalan ina pluna. Dals total 13 commembers demissiuneschan set persunas. Ulteriuras demissiuns datti en la cumissiun da quint e gestiun e la cumissiun da bajegiar.

Pertge tantas demissiuns?

Ils arguments dals cussegliers communals ch'han demissiunà èn multifars. Ins savess era di persunals. Ina raschun communabla na datti strusch. Il president partent, Clau Schlosser, ha menziunà envers RTR che ina raschun per inqual commember pudess esser stada la dispita che la nova lescha da taxas d’aua ha chaschunà.

Tenor la nova lescha vegnan las taxas auzadas, quai è la raschun che quella lescha è ussa davant la Dretgira administrativa dal Grischun. Las leschas era quella da taxas d’aua ston vegnir adattadas en connex cun la fusiun da Breil, Vuorz ed Andiast ch'è vegnida realisada avant 4 onns.

In cusseglier communal ha lura er confermà che quellas attatgas sin il cussegl hajan dà ad el il davos stausch per vairamain demissiunar. Il surpli da lavur pervi da la fusiun ils davos onns ha en mintga cas betg giugà ina rolla, tenor l'opiniun dals cussegliers che RTR ha cuntanschì per ina posiziun.

Las elecziuns per la perioda d’uffizi 2022-2025 èn il zercladur.