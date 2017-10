Breil: Resort Pradas vegn engrondì

Il december 2015 è il resort Pradas vegnì avert . Ed uss datti ina secunda etappa cun 5 chasas, in restaurant e 130 letgs.



Investiziuns da passa 10 milliuns francs

Ils plans per engrondir il resort Pradas sajan sin maisa, ha il president dal cussegl d’administraziun da las pendicularas da Breil – Vuorz - Andiast Marcel Friberg ditg ad RTR. En la secunda etappa vegnì investì passa 10 milliuns francs, mo cifras concretas na dettia quai anc betg. Els stoppian anc sclerir ils detagls cun il possessur, e perquai na saja quai era betg decidì, cura ch’ins cumenzia a bajegiar.

Cifras nairas per las pendicularas da Breil

Suenter onns cun resultats negativs pon las pendicularas da Breil puspè scriver cifras nairas. Il resultat da l’onn da fatschenta mussa 37’679 francs (onn avant: - 1’341’946 francs) L’EBITDA fa 188’818 francs (onn avant: - 818’245 francs).

Il gudogn resultia perquai ch’els hajan spargnà, pervia dals giasts dal resort Pradas e perquai ch’els hajan investì en indrizs da far naiv. Perquai hajan els era gì naiv da Nadal, ha Marcel Friberg ditg venderdis saira a la radunanza dals acziunaris. Mo la finamira saja da cuntanscher in cash-flow dad 1 milliun francs.

Dapli giasts

Cifras positivas datti era per la svieuta netta: 14.55 % dapli. In plus datti era en il retgav dal traffic: 16.55 % dapli (retgav la stad: 212% dapli). Il dumber ha giasts è s’augmentà per 32 % - cumpareglià cun l’onn avant.

Il gudogn da bilantscha fa 791’524 francs, il chapital agen munta a 4’356’023 milliuns francs.