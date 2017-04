Breil serra quint meglier che quintà

Il cussegl da vischnanca ha approvà il quint da la vischnanca da Breil. Quel serra cun in surpli d’entradas da var CHF 793’000.

Quai tar expensas da 10,7 ed entradas da 11,4 milliuns francs. Il meglier resultat che previs saja d’attribuir a la contribuziun supplementara per la crudada a tschep da l’ovra Tschar e la disciplina tar las expensas, scriva il president communal Clau Schlosser en il rapport annual. Uschia han era pudì vegnir fatgas amortisaziuns da var 2,4 milliuns francs empè da be radund 1 milliun. La vischnanca da Breil ha era fatg l’onn 2016 investiziuns nettas da radund 3 milliuns. Era quai è passa 2 milliuns dapli che previs.

Ultra da quai ha il cussegl approvà in credit da 35’000 francs per la sanaziun da la cuschina en chasa da scola e credits da total 261’000 francs per la sanaziun da differentas vias.

RR novitads 10:00