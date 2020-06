Il 2019 ha la vischnanca fusiunada da Breil fatg in surpli da prest 3 milliuns francs. Quai tar expensas da 12,6 milliuns francs ed entradas da 15,6 milliuns francs. Il cussegl da vischnanca ha approvà unanim il quint.

Plinavant ha il suveran approvà in credit supplementar da 150'000 francs per las lavurs da sanaziun da la Via Priel a Vuorz e 50'000 francs per il provediment d'aua.