Brooklyn-Glion: Nagin viadi memia lung per emprender rumantsch

L’interess per ils 49avel curs da rumantsch sursilvan a Glion cuntanscha persunas lunsch sur ils cunfins svizzers ora.

Quest onn fan 108 persunas part al curs intensiv da rumantsch sursilvan a Glion. La gronda part dals participants da curs rumantsch èn da la Svizra.

I dat dentant er intgins participants che fan lungs viadis per far part al curs.

Hiroyuki Nakagawa ha studegià germanistica e s’interessa per linguas minoritaras. Uschia ha el legì il cudesch «Alles nur Worte» dad Iso Camartin che sa fatschenta cun linguas minoritaras:

« Il cudesch dad Iso Camartin è scrit per tudestg. En quest cudsch datti dentant er bleras lingias per rumantsch, perquai sun jau vegnì sin il rumantsch. » Hiroyuki Nakagawa

Sia finamira dal curs è da pudair dir intginas frasas per rumantsch e pli tard translatar il cudesch dad Iso Camartin en giapunais.

Cun il translatar sa fatschenta era Mariano Martín Rodríguez. El lavura a Brüssel sco translatur. Il rumantsch sappia el dentant betg duvrar là:

« Quai è divertiment per mai. Jau translatesch litteratura ed jau vi er savair translatar texts ord tut las linguas rumantschas. » Mariano Martín Rodríguez

Mo fin che quai saia uschè lunsch ch’el possia translatar texts d’auturs rumantschs en spagnol giaja quai anc in mument, manegia el cun in surrir.

Tut in auter motiv d’emprender rumantsch ha Giancarlo Malchiodi. El saveva sco uffant rumantsch e tudestg. Sia mamma saja oriunda da Sagogn ed el saja ils emprims onns da sia vita er adina puspè stà a Sagogn tar ses tat e sia tatta:

« Cur ch’jau era diesch u indesch onns hai jau ditg a mia mamma, jau na vi betg pli discurrer rumantsch u tudestg, jau sun american. » Giancarlo Malchiodi

Oz stettia el mal ch’el haja decidì uschia.

Duas emnas rumantsch sursilvan

Ils curs da rumantsch sursilvan intensivs cuzzan duas emnas. Per ils participants datti sper las lecziuns en differents nivels er in program da rom per emprender d’enconuscher la cultura rumantscha. Quest onn tracta quest program la refurmaziun e la regiun da la Sutselva.

