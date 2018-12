Il mument ha la claustra da Mustér set paders che vivan en claustra e dus ordaifer ils mirs vegls dal monasteri. Era vivan 12 fraters, pia muntgs betg augsegners en la communitad claustrala dals benedictins a Mustér. Surtut per la pastoraziun saja ina ordinaziun nova d’in confrar giuven in grond sustegn, accentuescha il parsura dals paders avat Viegli. Uschia basegnia quai augsegners per la pastoraziun interna da la claustra cun messas e discurs cun cartentas e cartents, ma era per sa gidar cun plaivs che n’hajan ord tge motiv adina nagin augsegner ni spiritual per la pastoraziun.

Ordinaziun da frater Paul Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ils 7 da december ha lieu en la baselgia parochiala da Mustér l'ordinaziun da frater Paul tras uvestg Vitus Huonder. Il chor da la scola da la claustra da Mustér sco era tut las scolaras ed ils scolars vegnan ad esser preschents a quella messa.

Ils 8 da december vegn pader Paul a tegnair sia messa nuviala medemamain a Sogn Gions a Mustér.

Ils 6. da schaner vegn pader Paul a tegnair ina segunda messa nuviala en la citad da Zug.

Ils 13 da schaner a Neuheim en ses vitg nativ.

Frater Paul sa legar sin sia ordinaziun

Per frater Paul ch’è naschì il 1983 en il chantun Zug cun il num Christian Thomas è la via en claustra stada ina via manada da Dieu. Uschia era el gia cartents da giuven ensi ed è era stà in dals confundaturs dal moviment giuven Adoray, che vul porscher surtut a giuventetgna ina communitad per far oraziun communabel. Igl emprim onn en il seminari da spirituals a Cuira saja stà in signal ch’el saja sin la dretga via ma el haja era sentì che betg tut consteva. Il pass en claustra da Mustér sco noviz il 2011 haja alura constà per el dal tuttafatg, uschia ch’il giuven um ha mess giu sia profess eterna il 2016.

Emprim part da la communitad, lura augsegner

Il pli emprim saja in muntg part da la communitad claustrala ed ins na differenzieschia betg tranter spiritual ni laic, pia sulet frater, di frater Paul. Ma la communitad sco era ses agen giavisch da daventar augsegner sajan stads ils puncts decisivs per sia decisiun.

