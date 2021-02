Livia Deragisch da Bugnei ha scrit ina lavur da matura sur dal Hafner da Bugnei. Quel (1815-1882) è stà in da ses antenats. Ella viva en il medem lieu nua ch’el veva bajegià sia chasa. Entras raquints dal bab e da la tatta saja ella vegnida sisura ch’els hajan gì in Hafner en famiglia.

Questas istorgias han fascinà mai

En sia lavur da matura descriva Livia Deragisch la vita e la lavur dals Hafners da Bugnei: ella declera era, co el ha pudì nutrir sia famiglia. Plinavant mussa ella vaschella dal uler da Bugnei, vaschella che exista per part anc oz.

Strategia per nutrir la famiglia

Per far in emprendissadi dad uler va Sep Anton Deragisch a Wangen/Allgäu en la Germania dal sid. Suenter ch’el turna a chasa, endrizza el in lavuratori e construescha in furn. L’arschiglia explotescha el en Val Bugnei.

Per nutrir sia famiglia cun 5 uffants haja el sviluppà ina strategia, sco Livia Deragisch di:

Sia vaschella era simpla. Quella na era savens betg colurada, vegniva surtratga cun ina glasura e decorada mo pauc. Uschia pudeva el vender ella bunmartgà.

Quai era fitg impurtant da quest temp, cun quai che la glieud na pudeva betg prestar da cumprar vaschella memia chara

Il Hanfer da Bugnei vendeva quella en l’entira Surselva

El vendeva era victualias e fascheva il pur.

Il pli grev era da brischar la vaschella

Producir vaschella cun arschiglia na era betg simpel. Impurtant era che quella era setga e dira, avant che metter ella en furn.

Il pli grev era brischar la vaschella, perquai che là pudevan capitar sbagls.

Anc oz existan products dal Hafner da Bugnei

Cura che Sep Antoni Deragisch è mort, ha ses figls surprendì la fatschenta. Mo suenter lez na ha nagin cuntinuà la lavur dad uler. Ma anc oz existan products dad el che èn en possess privat ubain en il museum da la claustra da Mustér, en il Museum Retic a Cuira ed en il Museum La Truaisch a Sedrun.