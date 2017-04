Buna emprima stagiun d’enviern per il Waldhaus renovà

Il directur dal Hotel Waldhaus a Flem, Peter Schoch, è fitg cuntent cun il resultat da l'emprima stagiun d'enviern, era sche la naiv saja vegnida tard.

Avant 1 onn è il hotel Waldhaus a Flem ì concurs. Durant la stad vargada ha la nova possessura, l'interpresa da finanzas americana Zenni Capital, renovà l’entir hotel per circa 40 milliuns francs. Entschatta december 2016 ha il «nov» hotel Waldhaus avert sias portas – gist a temp per la stagiun d'enviern.

Ina stagiun betg ideala cun pauc naiv, ch'è latiers anc vegnida tard. Dapertut en en il Grischun hai gì num, ch'i haja dà pli paucs giasts l’enviern passà. Il hotel Waldhaus ha dentant tuttina gì ina buna stagiun.

Occupaziun media da 70%

Tenor il directur dal Hotel Waldhaus, Peter Schoch, hajan els cuntanschì en media ina occupaziun da las stanzas da 70%. La media da l'entira Svizra è tranter 50% e 60%.

Era cun la quota da giasts internaziunals pli auta è Peter Schoch cuntent. L’auzament na saja bain betg uschè grond sco giavischà (cifras na vul il directur dal hotel betg numnar), però cuntentaivel. Cun engaschar in'interpresa da marketing per far reclama en ils Stadis Unids da l’America ed en l'Engalterra hajan els fatg in pass en la dretga direcziun. Il grond effect positiv da questa reclama spetga Peter Schoch pir per la proxima stagiun d’enviern.

