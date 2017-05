Buna Vista Golf Sagogn – quint 2016 equilibrà

Avant prest 2 onns ha il club da golf annunzià, ch’ad el mancan 400’000 francs svieuta per onn per segirar l’avegnir. Uss è il quint l’emprima giada equilibrà.

A la radunanza generala dal club da golf, che ha lieu sonda ils 13 da matg a Schluein, sa il president dal club Leo Cathomas preschentar in quint equilibrà per l’onn da gestiun 2016. Per cuntanscher quai resultat haja il club stuì tant augmentar las entradas sco era reducir las expensas.

Dapli entradas haja dà entras l’augment da commembras e commembers activs, cun affittar parcadis e cun tegnair avert il restaurant public dal club era durant l’enviern. Il restaurant sa chatta en la chasa dal club ed il fittadin paja in tschert pertschient da la svieuta sco tschains. Las expensas han tenor Leo Cathomas cunzunt savì vegnir reducidas cun sbassar il chapital d’aczias (damain taglia) e cun reorganisar il team directiv.