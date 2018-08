A Laax, Sagogn e Valendau è il current electric stà interrut la notg passada per fin 5 uras e mez.

Per 5 uras e mez n'han ils da Laax gì nagin current electric.

In defect vi dad in cabel da tensiun media la notg passada a las 04:35 ha procurà per ina interrupziun dal current electric en las vischnancas da Laax, Sagogn e Valendau, scriva la Repower. En tut sajan stads pertutgads radund 1'500 chasadas.

En la vischnanca da Laax è il current stà interrut per radund 5,5 uras, en las vischnancas da Sagogn e Valendau era il defect reparà suenter radund 2 uras.

Gia ier era il current electric stà interrut per in ura en grondas parts da la Lumnezia.

