L’idea d’organisar eveniments per ils seniors sisum la Surselva è naschida a Mustér. Questa vischnanca porscha gia divers arranschaments per ils seniors. Uss vul ins guardar sur ils cunfins ora.

Els veglian rumper la tradiziun ed ir davent da Mustér, di in dals organisaturs da l’emprim cumin per senioras e seniors Linus Maissen. I haja adina gì num Mustér e daco sto quai esser a Mustér ? Perquai veglian els organisar il proxim cumin en ina da las vischnancas vischinas.

Legenda: La president da la Pro Senectute Svizra cun ils organisaturs da l'emprim cumin RTR, Hubert Giger

Eco positiv dad Eveline Widmer–Schlumpf

Arranschaments ch’ins po organisar per tut las senioras ed ils seniors da la regiun èn per exempel referats, excursiuns ubain concerts. Era la presidenta da la Pro Senectute Eveline Widmer–Schlumpf beneventa il cumin da senioras e seniors. Ella ha fatg in referat sur da la vita suenter la pensiun. Sustegn per l’idea d'in tal cumin vegn era da Marianne Lüthi, da l’Uffizi da sanadad dal Grischun.

RR Total local 11:45