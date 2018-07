Ina schliaziun cun 5 vischnancas

La finala hajan els dentant chattà ina schliaziun, di il president da la cumissiun da giuventetgna Cadi Robert Candinas. La fin da zercladur hajan las 5 vischnancas da Trun, Sumvitg, Mustér, Medel e Tujetsch suttascrit ina cunvegna nova cun la fundaziun «Tür auf – mo vinavon» ch'è responsabla per la lavur da giuventetgna. Els hajan stuì reparter ils 18’000 francs che mancavan, suenter che Breil era sortì ed aveva chattà ina atgna schliaziun cun in local da giuventetgna.

Spargnà e repartì ils 18'000 francs

Ils 18’000 francs èn vegnids finanziads sco suonda: ina mesadad ha la cumissiun spargnà cun serrar il secretariat per la lavur da giuventetgna (questa lavur fa uss Gabriela Cabalzar). L'autra mesadad è vegnida repartgida gulivamain sin la fundaziun e las 5 vischnancas. Tenor la cunvegna da prestaziun paja mintga vischnanca ina tscherta summa tenor dumber da abitants (15.93 francs pro abitant):

Mustér: 33'418.55 francs; Medel: 6'132.20 francs; Sumvitg: 19'367.65 francs; Trun: 18'793.60 francs e Tujetsch: 20'467'50 francs.

Suprastants en la cumissiun

Ina pitschna midada en la cunvegna da prestaziun ha quai anc dà: En la cumissiun fan mo pli commembers da las suprastanzas da las 5 vischnancas part. Plinavant saja quai era impurtant d’infurmar meglier ils geniturs e las vischnancas, di Robert Candinas. Els veglian crear ina pagina d’internet nova ch’ins vesia tge che vegn fatg per la lavur da giuventetgna.

3 locals da giuventetgna en la Cadi

La promotura per la lavur da giuventetgna en la Cadi è Gabriela Cabalzar cun in pensum da lavur da 70 %. Ella haja in bun maun da manar las giuvnas ed ils giuvens da 13 – 16 onns ed era giuvenils ch' èn ord scola. Quels pon sa rimnar en ils 3 locals da giuventetgna a Sedrun (Talina), a Mustér (Cons) ed a Surrein (Pistregn). Quels èn mintgamai averts venderdi saira per 2 fin 3 ½ uras e survegliads da manadras e manaders. Ils giuvenils pon s’inscuntrar per star da cumpagnia, dar gieus ubain far autras activitads creativas. Ins po era duvrar ils locals per sentupadas privatas sco festas d’anniversari etc. Ed era la cussegliaziun è ina part impurtanta da la lavur per la giuventetgna.

E forsa datti insacura era in local da giuventetgna a Trun.

