Il Calender Per Mintga Gi CMP po festivar 100 onns. L'emprima ediziun era cumparida il 1921 cun la finamira dad edir mintg’onn in chalender (fixà en ils statuts da l’Uniun rumantscha da Schons e da la Renania Rumantscha).

Ils 27 da fanadur 1921 publitgeschan ils redacturs dal CMP ina curta notizia en la gasetta Casa Paterna. Els animeschan da scriver e fineschan cun ils pleds:

«A tuts Rumantschs che vulan seriusamain mantegnair lur linguatg, èsi dà qua tras occasiun da purtar natiers in crap per edifitgar la ‘bella tur rumantscha’. »

Legenda: L'emprima ediziun Johann Clopath

Il CPM haja gì success gia da l’entschatta, di il redactur Manfred Veraguth. Quai success n'è betg be d’engraziar a l’engaschi dals redacturs ed auters davos las culissas. I dovria era quels che scrivan.

Il Calender Per Mintga Gi è in chalender popular era en quest senn, ch’igl ha glieud dals vitgs che contribueschan.

Era ils responsabels sajan stà surstads in pau dal success, perquai che l’emprima ediziun na saja stada uschè gronda, di Manfred Veraguth. E gia il segund onn hajan els stuì stampar pli blers exemplars. Oz vegnan passa 1'000 chalenders vendids.

In motiv per il success è che questa revista da la Surselva refurmada e Sutselva ha cumbinà texts cun maletgs, fotografias e necrologs. E remartgabel saja era, ch’ins ha mantegnì la cuverta. Be la colur da quella è sa midada. Il giuven artist Max Jenny (1899-1986) aveva creà quella 1922 per 25 francs.

Supplement d'uffants per il giubileum

Part dal Chalender da giubileum fa era in supplement per uffants: La tiba. Ella cuntegna tranter auter istorgettas, poesias, ligns ed infurmaziuns sur dad animals.