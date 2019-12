Lisa Schmidt-Candinas ha cun l’ediziun dal Calender romontsch da quest onn realisà sia terza ediziun sco suletta redactura.

Jau sun fitg cuntenta cun l’ediziun actuala. Tscha e la pon ins megliurar detagls ma da principi è il chalender uss sin in bun nivel.

Credo

Il tema credo è stà in input, di Lisa Schmidt-Candinas. E mintgin che scriva possia far quai senza restricziuns, sulet termins mettia ella gugent, quai saja impurtant per ella ma savens era per ils auturs, di la scolasta secundara pensiunada. Uschia èn 11 persunas s’exprimidas sur da l’agen credo e la variaziun dals texts fascineschia anc uss ella, di Schmidt-Candinas.

Museums e cristals

In auter tema dal Calender romontsch èn ils museums. La varietad e l’engaschia da per gronda part persunas voluntaras saja admirabel e mussia la ritgezza culturala en nossa regiun. Propi unic per la regiun sajan era ils minerals che vegnan chattads ed era exponids surtut sisum la Cadi. Quellas exposiziuns hajan ina impurtanza sur ils cunfins da la Surselva ora e probabel per l’entira Svizra.

Problems cun chapir rumantsch

Sco Lisa Schmidt-Candinas di saja sia lavur pajada tras ina pauschala ma cun quels daners stoppia ella era pajar las auturas ed ils auturs.

Dapli che jau lavura per il Calender romontsch e damain che jau gudogn.

In ulteriur problem saja che la chasa editura Somedia n’hajan quasi nagin che chapeschia pli rumantsch. Uschia è la redactura stada quest onn a Cuira dus dis per instruir ils cumpositurs dal Calender romontsch per che tut las legendas sajan sut il dretg maletg e auter. Quai na saja betg ideal, di Lisa Schmidt-Candinas. Era betg ideal saja ch’ella n’haja nagin correctorat, sch’ella vuless in tal lura stuess ella pajar el cun la paja da redactura, ma quai na saja betg pussaivel. Uss ha ella dumandà la Somedia e la Lia Rumantscha per pussaivladads da sustegn, perquai la Lia Rumantscha haja las persunas che sajan insumma ablas da far talas correctorats ed era ina tscherta obligaziun, di Lisa Schmidt-Candinas.

Calender romontsch 2021

Ma il proxim chalender saja gia lantschà, ella haja contactà gia plirs auturs. Il tema principal saja in mument magic ni uras stailidas ni in mument fatal pia era qua saja ina interpretaziun pussaivla e quai saja il fascinant vida la lavur, di la redactura dal Calender romontsch.

