La camera montada sur ina entrada d’ina chasa a Trun, gist sper la via principala, filmescha la fluriziun da l'ischi. E quai betg x-in ischi, mabain «l’Ischi da Trun», il lieu nua che la «Ligia Grischa» è vegnida fundada il 1424. E cun il giubileum da 600 onns «Ligia Grischa» il 2024 ha quella camera era da far. Uschia è planisà in film d’engraziament per las gidantras ed ils gidanters dal giubileum, e la fluriziun da l’ischi è probabel l’intro da quest film, declera Beat Manetsch ch’ha montà la camera.

Ma tge vegn uss filmà? Era mes auto?

Na, la camera saja drizzada sulet sin l’ischi e tut l’auter na vesian ins betg, declera Beat Manetsch. Era vegnia filmà sulet 9 maletgs a di e quai entaifer in terz d’ina secunda. Uschia saja la camera ord funcziun, 23 uras 59 minutas e 59 secundas, ed en ina secunda vegnian alura fatgs ils 9 maletgs. Per vegnir uschia sin ina secunda film, dovria quai in temp da trais dis. La finamira saja da laschar la camera per in mais, uschia dess quai alura circa 10 secundas film, quai ch’ins basegna per far in tal tric da mussar l’ischi, l’emprim senza feglia e suenter tut verds cun la feglia, declera Beat Manetsch. Per evitar discussiuns haja el, suenter l’emprim di, montà ina tavla cun l’inscripziun: «Quella camera è drizzada sin la fluriziun da l’ischi, per dapli infos è nudà in numer da natel.»

La camera per filmar l'ischi

1 / 4 Legenda: La camera a Trun, anc senza l'inscripziun. Beat Manetsch 2 / 4 Legenda: La camera cun l'inscripziun; «La camera è drizzada sin la fluriziun da l'ischi». Beat Manetsch 3 / 4 Legenda: La vista da la camera sin l'ischi. Beat Manetsch 4 / 4 Legenda: L'ischi da Trun, il lieu istoric nua che la Ligia Grischa è vegnida fundada il 1424. Beat Manetsch

Reacziuns?

Fin uss n’haja nagin telefonà sin quest numer, di Beat Manetsch. Ma el supponia che l’indicaziun bastia a las bleras persunas, e sch’ins guardia bain, alura vesian ins era che la camera è drizzada sin l’ischi e betg sin la via. Era saja quai quasi nunpussaivel da vegnir sin il film, pertge sulet l’ischi saja da vesair cler, autos e persunas betg. Ma ils emprims dis sajan circulads avertiments da radar en connex cun la camera, quai haja el udì, uschia Beat Manetsch. Ma el sez na saja fin uss anc betg vegnì contactà.

El speria uss fitg che la camera possia star las proximas emnas. Il meglier fissi da laschar far la camera circa 30 dis maletgs, alura dess quai in film da total 10 secundas, ma propi vesair tge che la camera ha filmà possia el pir cura ch’el demonteschia ella, uschia Beat Manetsch, ch’è dapi l’entschatta da l’onn pensiunà e lavurava blers onns per la Televisiun svizra e la Televisiun rumantscha. E lura possia el integrar questa sequenza en il film planisà che duai alura avair ina lunghezza da radund ina ura e mesa.