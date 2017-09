Camiuns e cars istorics èn s’entupads

La 30avla spassegiada grischuna dad oldtimers è stada la davosa per Hans Fischer, l'nterprendider da logistica da Cuira.





Quai ch'aveva entschet cun 15 autos l'onn 1987, è daventà ina festa per giuven e vegl. La fascinaziun per vehichels vegls – surtut quels da la firma svizra Saurer – è creschida ils davos onns. Annunziads eran var 160 vehichels per la spassegiada ch'ha manà ils oldtimers davent da Cuira sur Panaduz tras la Ruinaulta a Glion e silsuenter vinavant sur Flem a Tusaun. La finala vegnids èn la sonda vargada passa 200 vehichels.

Sco Hans Fischer, l'organisatur da la spassegiada, ha ditg envers RTR saja quai ina memia gronda dimensiun. L’organisaziun cun la polizia ubain era la chapientscha dals auters automobilists na saja betg pli la medema sco avant 30 onns. El giaja vers ils 80 e per el bastia quai ussa. Sch'i dat vinavant ina tala sentupada, è anc betg cler. Ses biadi vegnia forsa a trair vinavant quest char, manegia Hans Fischer cun in surrir.