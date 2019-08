Els èn meteorologs, cussegliaders da turists, cuschiniers ed anc bler dapli. Nora Honegger e Mauro Loretz han surpiglià avant strusch in onn la Camona da Maighels sisum la Surselva.

Nora Honegger e Mauro Loretz èn durant quest onn ch'els mainan uss la Camona da Maighels sa vivids èn en lur nova vita. Ina vita, nua ch'i tutga bler vitiers: Els èn birolists, cuschiniers, cussegliaders da turists e magari er in zic meteorologs.

L'enviern ed il biro èn stads ina sfida

Il giuven pèrin ha surpiglià la chamona gist avant la stagiun d'enviern. E quai saja schon stà in zic ina sfida gist er puncto logistica. Per planisar ils viadis en la val ston els er adina tegnair en egl las cundiziuns da naiv ed aura. Quai saja dentant gartegià bain – er grazia a l'agid dals geniturs da Nora Honegger, ch'han manà la chamona durant 27 onns. Bleras lavurs en la chamona ha l'anteriura scolasta uschia gia enconuschì bain. Il biro dentant, lez è vegnì vitiers da nov per ella e ses partenari. Là hajan els uss dentant er sustegn professiunal.

Star avant la glieud

Il pli gugent ha Nora Honegger perquai betg la lavur en biro, mabain il contact cun ils giasts e turists. Ella puprogna bugen els cun paun e jogurt fatg sez e cusseglia er gugent, nua ch'ins po far las pli bellas spassegiadas e viandadas. La finamira dals dus giuvens gastronoms èsi en scadin cas da manar la chamona durant plirs onns. L'emprim onn han els uss gia bainbaud dumagnà.

