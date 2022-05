La suprastanza communala da Flem ha decidì da sviluppar vinavant la plazza da campar Prau la Selva ensemen cun il TCS e d'elavurar in nov concept. Ils ultims onns saja la dumonda per plazzas temporaras da campar creschì ferm e cun quai er la dumonda per ina infrastructura moderna adattada al temp. Entras la collavuraziun cun il TCS vulan ins profitar da sia experientscha. La finala vegn il suveran da Flem a decider davart il project da sanaziun.

Finamira da la collavuraziun saja da rinforzar in turissem qualitativ, datiers da la natira. Plinavant saja questa collavuraziun in ulteriur crap da miglia per la strategia «Futur Flem». En quella giaja primar per cumbinar il svilup economic, social ed ecologic sco er il svilup dal territori.