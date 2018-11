La svieuta dal restaurant fa 260’000 francs, quai èn 24% dapli che per l’emprim onn da gestiun 2016. Las entradas dal campadi èn creschidas per 15% (+ 5’000 francs) tar ils giasts dal di, e per 36% (+ 38’000 francs) tar ils giasts stabels.

L’Ebitda (gudogn avant amortisaziuns, servetsch finanzial, mantegniment e taglias) ha la Campadi Trun SA pudì augmentar per 61’000 francs. Sco il president dal cussegl d’administraziun Hansueli Baier scriva en il rapport da gestiun 2017, na tanschia quai dentant betg per cuntanscher in resultat net positiv. Per cuntanscher quel mancan 100'000 francs ).