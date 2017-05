Campadi Trun: Pli blers campaders dal di

L’emprim onn da fatschenta dal nov campadi a Trun è passa. Il nov manader dal campadi Rudolf Wanninger è cuntent. El ha constatà ch’els hajan gì ina buna maschaida da giasts.



Pli blers campaders dal di

Ils indigens sajan vegnì surtut per guardar l’ustaria Ogna cun ses tetg aut. Ella porscha plaz a 40-50 persunas e saja stada plaina per ex. da firads sco Venderdis sontg ubain da Dumengia alva. El haja era constatà ch’els hajan gì pli blers campaders dal di.

Passa 2500 pernottaziuns

Quai conferma il president dal cussegl d’administraziun dal campadi Trun Hansueli Baier. Il dumber da pernottaziuns saja s’augmentà per 15% a 2535 pernottaziuns. La svieuta cun campaders dal di saja s’augmentada per il dubel sin 44’000 francs. Il motiv: Ils pretschs sajan vegnids adattads perquai che l’infrastructura saja meglierà. E pervia da quai hajan els era stuì auzar la taxa per plaz sin 113’600 francs.

Deficit da 70'000 francs

Mo l’emprim onn da gestiun hajan els fatg in deficit da 70’000 francs. Quai saja stà previs, surtut perquai ch’il restaurant saja stà serrà dus mais pervia da lavurs; ed alura hajan els gì expensas spezialas, tranter auter per in nov marketing.

Plaz per uffants

En il campadi lavuran 6 persunas, per part a temp parzial. Rudolf Wanninger lavura dapi 40 onns en la gastronomia, mo i saja l’emprima giada ch’el maina in campadi.

Il campadi Trun è avert stad ed enviern ed ha era 80 plazs stabels. Proximamain vegni installà in plaz per uffants cun ina funtauna. Plinavant ston ins anc trair en lingias d’aua e d’electricitad per ils campaders stabels.

Il campadi Trun ha custà 3.5 milliuns francs. La vischnanca da Trun ha contribuì 2’655’000 milliuns (2.09 milliuns sco emprest, il rest sco chapital d’aczias).